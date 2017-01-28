門診服務不中斷 春節北市開設類流感特別門診

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春節假期台北市開設類流感特別門診。（圖為民眾接種公費流感疫苗，中時資料照片）

因應農曆春節期間市民流感就醫，可能造成急診壅塞，影響真正重症病人就醫權益。北市衛生局特別協調14家醫院，於春節期間(1月27日至2月1日)6天假期，開設類流感特別門診共120診次。

其中，新光醫院分別開成人及小兒科診次，共25診最多，其次為台北市立萬芳醫院每日上下午及晚上三個時段皆開設，共18診次；其他包括榮總、三總、北醫、國泰、臺大、長庚、馬偕及市立聯合醫院(中興、仁愛、忠孝、和平、陽明院區)等醫院分別有3至12等診次之類流感特別門診。

市民朋友如有類流感症狀，包括急性發燒、咳嗽、喉嚨痛、頭痛及肌肉酸痛等，請儘速就醫並先利用類流感特別門診服務，節省一般門診等待時間。

台北市疾病管制處副處長黃繼慶呼籲民眾，為避免就診等待，增加感染風險，流感就醫要分流，例如：(1) 流感普通症狀：發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛，可至基層診所或地區醫院就診，避免急診雍塞交叉感染。(2)危險徵兆：呼吸困難、呼吸急促、臉色發青(缺氧)、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時，65歲以上長者或有慢性病應提高警覺，儘速至區域醫院、醫學中心就醫。

有關台北市類流感特別門診資訊，可至台北市政府衛生局網站(http://health.gov.taipei/重要服務/流感防治/重要訊息)查詢。

(中時電子報)