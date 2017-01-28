罕見！短吻鱷擁雪白肌膚與粉紅眼珠

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短吻鱷「珍珠」擁雪白肌膚與粉紅眼珠。(擷取自Daily Mail)

美國佛羅里達州奧蘭多一處鱷魚公園(Gatorland)，有一隻極罕見的白化鱷魚，名為「珍珠」（Pearl），現年10歲的珍珠，常吸引大批遊人前來參觀，因為珍珠擁有雪白色肌膚，眼睛呈現粉紅色，獨特的模樣成全場焦點。

短吻鱷「珍珠」3歲時入園。現在身長2.3公尺，重約50公斤，會有雪白膚與粉紅眼，是因為身體缺少色素細胞，100萬隻鱷魚當中只有3隻會罹患白化症。

園方表示白色鱷魚罕見，不少人會專門獵取牠們的皮製成昂貴手提袋，因此鱷魚公園一直致力拯救牠們。

(中時電子報)