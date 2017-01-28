全球韓流粉絲暴增！超越南韓總人口數 成長最多來自這國
韓國深耕文化產業多年，打造出獨特的娛樂經濟，引起全球年輕世代追崇。一份來自韓國調查顯示，如今全球的韓流粉絲達5939萬人，已超越韓國總人口數，相當驚人，而人數大幅增加的助力來自中國。
據《韓聯社》報導，引用韓國國際交流財團（KF）近來所發表的報告，其去年針對109個國家和地區的韓流現況進行調查。結果顯示，全球共有1652個韓流俱樂部，遍及88個國家，會員人數達5939萬人；相較於2015年，俱樂部數量與人數，皆有顯著成長。
而為何會有如此大幅成長，調查報告中分別從各地區具體狀況進行分析。以中國來說，韓劇《太陽的後裔》成功地於當地掀起熱潮，有效助長亞洲和大洋洲的韓流粉絲人數，狂增53%，人數達4000多萬。
歐洲的部分，則是因為韓國這幾年許多優秀電影作品至當地參加影展，受到不少矚目，使該區韓流粉絲增加。至於美國和拉美地區，主要為偶像男團的引領，擄獲不少韓流粉絲的心。而有趣的是，非洲和中東地區粉絲人數雖然最少，但一直呈現成長的趨勢。
另外，調查中也提到，最新的韓流主力非屬美妝和網路漫畫不可，尤其韓國的美粧產業，更是逐漸打進中國與美國的市場；不過，去年中韓關係轉冷，報告也憂心「限韓令」的影響，稱韓國政府仍需從各層面與中國進行溝通。
(中時電子報)
文章來源：《韓聯社》
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