蔣宋美齡洗牛奶浴是真的 但作法超乎想像
洗個泡泡牛奶浴，該是公主皇后貴婦人的專利，據說牛奶浴可以讓肌膚滑嫩，天天洗更是滋養，誰能真有這等豪氣？據說前第一夫人蔣宋美齡女士就是例證。不過蔣夫人的牛奶浴洗法跟一般人想像的不一樣，她是這麼洗的…。
名嘴也是知名傳記作家王丰在《宋美齡 蔣介石的一號情報員》中提到，相傳蔣宋美齡洗牛奶浴，她的外甥女孔令儀曾經證實這件事是真的，但跟外界想像整個浴缸裡倒滿牛奶的洗法不同。王丰說：「因為宋美齡的皮膚很容易過敏，不能『泡澡』，所以她的牛奶浴是以『擦澡』的方式進行，實際上使用的牛奶量沒有那麼驚人，每次的量約莫是250cc。」
王丰解釋，「蔣宋美齡是在沐浴之後，把鮮奶當保養品，淋灑少量的鮮乳在全身的皮膚上，一邊淋一邊用乾淨的毛巾搓擦，讓牛乳滲進皮膚，達到保養的效果。」除此之外，蔣宋美齡也沒勤快到每天都這麼「厚工」，一個禮拜大概洗個兩次而已。
這樣做到底有沒有用？根據曾任蔣夫人貼身護士為她按摩的Miss沈回憶，蔣宋美齡全身皮膚都有凍齡滑嫩感，即使是腳底也沒有一塊厚皮，「依舊冰清玉潔無比柔細」，可見蔣宋美齡的確保養有方，但這到底是不是牛奶浴的神奇功效？這待解話題又為蔣夫人一生各種傳說再添一筆揣測。
(中時電子報)
關鍵字：蔣宋美齡、皮膚、時報出版、宋美齡 蔣介石的一號情報員
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