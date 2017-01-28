《專訪》「雙聲道」播報勇闖主播圈 陳尹柔：為了讓阿嬤聽的懂新聞

民視新生代主播陳尹柔，專業的播報加上「雙聲道」播報，後勢讓人相當看好。(圖/陳尹柔臉書)

新生代主播近年可說如雨後春筍般冒出來，要讓觀眾有深刻印象非簡易之事，不過有名年輕的女主播「陳尹柔」，才剛踏入新聞圈不到一年時間，不僅在主播台上獨挑大樑，就連「雙聲道」播報都難不倒，至於當時如何踏入新聞圈?從一名素人轉變成為擁有上千粉絲的主播，對生活造成多少影響?就讓「陳尹柔」娓娓道來這段心路歷程。

陳尹柔表示會進入民視擔任台語、中文雙聲道主播，是學生時期就立下的願望，也是為了只聽得懂台語的阿嬤立下的目標，她表示小時候寒暑假都會回阿嬤家，兩人都是靠台語溝通，而從不跟她搶電視看的阿嬤，只會在中午時說：「現在可以電視可以讓阿嬤看一下嗎？因為現在民視有台語的新聞」，這也讓她自幼在本省家庭長大的她，突然意識到主流媒體對非使用中文族群並不友善，無疑侷限了他們獲得訊息的管道，當時一個小小心願便在心中萌芽，那就是「希望以後有機會播新聞時，是能用阿嬤能夠聽得懂的台語」，也希望藉此反轉年輕人只講中文的刻板印象，對陳尹柔而言，在台灣這塊多元土地上，沒有哪個語言是凌駕在另一個語言之上。

雖然自幼在本省家庭長大，與雙親溝通也都用台語，不過距離要播報台語新聞的水準，陳尹柔坦承程度還不夠，她透露台語這門學問博大精深，除了有八個聲調之外，又細分為文讀音和白話音，加上登革熱、草莓、特赦、外圍環流等新聞用語，日常生活根本是不會接觸到，因此在播台語新聞之前，就進行每週至少兩次的課程訓練，此外也會把新聞稿帶回家，自己重新用台語說一遍，不會的字就會向台語老師討教，靠著累積字彙量加強實力，雖然播報成績已是有目共睹，不過陳尹柔仍謙虛表示程度還是不夠好，未來還是會繼續學習。

縱使在主播台上已有大將之風，不過陳尹柔回想起第一次上播報的青澀模樣，她表示為了維持主播專業穩重形象，加上為了專心聽好導播指示，當下緊張到能聽到心跳聲，因此不僅表情就連表情都變的僵硬，還被導播提醒「開心的新聞都被報的不開心」，這也讓她意識到主播並非播報機器，而是應該以跟朋友談天方式播報，才能讓呈現新聞方式更生動活潑，不過最難忘的莫過於讀稿機出問題，要報導Ａ新聞卻跑出Ｂ新聞，讓她直呼根本考驗自己的短期記憶。

(專題報導)