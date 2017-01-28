吃太油膩了嗎？ 20種 「零熱量」食物報你知

20種食物消化它所需的能量比吃下去還多。(圖/shutterstock)

過年假期當然少不了大魚大肉的好好吃幾餐，不過連續幾天下來總是會讓人開始擔心油膩的食物對健康造成的影響。因此來換換口味吧！多吃這20種「零熱量」的食物讓你過年也不發胖！其實這些「零熱量」食物並非真的完全沒有熱量，而是熱量非常低，甚至不及你在消化和咬嚼食物所需的能量，也因此可以完全把這些食物的熱量消耗殆盡，同時這些食物也對身體有其他的好處。

蘋果。(圖/shutterstock)

1. 蘋果 (約47卡/100g)

就像諺語所說：「一天一顆蘋果，讓你遠離醫生」，蘋果中含有豐富的維他命A和維他命C，有助於維持心臟的健康。

2. 杏仁 (約12卡/1顆)

多吃杏仁有助於防範中風及心臟病，杏仁也富有維他命C、鉀和食物纖維，對心臟的健康也有幫助。

3. 蘆筍 (約6卡/根)

蘆筍富有抗氧化劑以及維他命A、C、E和K，也有豐富的食物纖維。

4. 甜菜根 (約36卡/100g)

甜菜根是吸收鐵和葉酸很好的食物來源，裡面富有大量的抗氧化劑，同時還可以降低血壓、提升運動效果以及預防癡呆。

5. 花椰菜 (約33卡/100g)

花椰菜是可以攝取維他命K、C的食物來源，同時富含鉀跟食物纖維以及強效的抗氧化劑維他命C，可以幫助更快速的修復傷口以及抗癌。

花椰菜。(圖/shutterstock)

6. 芹菜 (約2卡/根)

芹菜裡面富含大量的水分，這也是為什麼消耗食物所需的能量可以輕易抵消芹菜的熱量。

7. 蔓越莓 (約15卡/100g)

蔓越莓富含大量的維他命C、食物纖維、錳及抗氧化劑。

8. 小黃瓜 (約6卡/根)

小黃瓜主要是由水分所組成，專家表示，這有助於將身體內的毒素沖走。另外，它也讓你的身體有富含豐富的水分，有助於心臟及眼睛的健康。

9. 茴香 (約12卡/100g)

茴香富有大量的纖維，而且被專家認為可以平衡女性荷爾蒙，以預防經前綜合症(PMT)。

10. 大蒜 (約49卡/100g)

大蒜。(圖/shutterstock)

11. 葡萄柚(約24卡/半顆)

曾經有研究發現邊喝葡萄柚汁邊吃高熱量的食物，可以減少高熱量食物帶給身體的熱量。

12. 四季豆 (約24卡/100g)

根據營養學專家表示，四季豆富有多種維他命以及蛋白質。

13. 甘藍 (約33卡/100g )

許多營養專家都認為甘藍和花椰菜一樣有抗癌的效果，同時也富含多種維他命。

14. 韭菜 (約22卡/100g)

韭菜是攝取維他命C、K以及維他命B6的好選擇。

15. 檸檬 (約3卡/顆)

16. 萵苣 (約14卡/100g)

覆盆子。(圖/shutterstock)

17. 洋蔥 (約7卡/顆)

18. 覆盆子 (約卡/100g )

富含大量的維他命C，專家也表示多吃覆盆子有助於提升生育能力。

19. 草莓 (約3卡/顆)

富有和橘子一樣多的維他命C，當飯後點心多吃也可以幫助消化。

20. 西瓜 (約32卡/ 半顆)

西瓜可以給予身體的水分跟兩杯一樣多，同時還有助於預防心臟病以及體重增加，因為大量的水分及纖維可以抑制食慾。

(中時電子報)