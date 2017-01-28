陸央視春晚 傅園慧說相聲李玟登分會場

我要評比

多位台港藝人在「我是歌手」節目亮相後聲勢更旺，今天登大陸央視春晚演出。張信哲和鄧紫棋在桂林分會場登台，李玟在上海分會場亮相。

在里約奧運暴紅的大陸游泳運動員傅園慧則參加春晚相聲表演。

偶像歌手鹿(日含)與陳偉霆安排老歌新唱，合唱改編過的「愛你一萬年」。動感的曲風與活力的舞蹈結合，將經典老歌詮釋出青春的味道。

時長4小時15分鐘左右的中國大陸中央電視台春節聯歡晚會涵蓋歌舞、雜技、魔術、戲曲、相聲、小品等表演形式，共54個節目。1060127

(中央社)