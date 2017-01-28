法鼓山除夕撞鐘祈福 馬英九第10年參加

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前總統馬英九和內政部長葉俊榮參加法鼓山「除夕撞鐘祈福法會」。（王揚傑攝）

前總統馬英九和內政部長葉俊榮參加法鼓山「除夕撞鐘祈福法會」。（王揚傑攝）

前總統馬英九和內政部長葉俊榮參加法鼓山「除夕撞鐘祈福法會」。（王揚傑攝）

前總統馬英九和內政部長葉俊榮參加法鼓山「除夕撞鐘祈福法會」。（王揚傑攝）

新北市金山區法鼓山「除夕撞鐘祈福法會」已是佛教界農曆春節年度盛事，除夕（27日）晚間9時起，5000多位信眾陸續湧入法鼓山法華鐘樓，晚間10時整，第1聲祈福鐘聲響徹山林，眾心皆感莊嚴，信眾畫一朝鐫刻整部《妙法蓮華經》和《大悲咒》的法華鐘合十膜拜。

為象徵除去108種煩惱，法華鐘慣例在除夕夜撞滿108聲鐘響。前總統馬英九、內政部長葉俊榮於深夜23時許抵場，由法鼓山方丈和尚果東法師帶領，於凌晨0時整，共同圓滿第108響鐘響。

落座和儀式進行中，果東法師均處於馬英九和葉俊榮之間，現場未見馬、葉互動交談。

稍晚蓮花心燈啟動儀式上，已是連續第10年參加撞鐘祈福的馬英九說：「金雞獻瑞除舊歲，吉祥如意迎新暉；民富國強災難少，景氣回春再起飛。」

葉俊榮則說，祝福大家、祝福台灣，心存善念，風調雨順，地利人旺，國泰民安。

(中時)