英首相梅伊抵達白宮 川普總統親自迎接

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英國首相梅伊（Theresa May）今天抵達白宮與美國總統川普會談，成為川普就職1週以來，首位與他會面的外國領袖。

穿著紅色服裝的梅伊由川普親自迎接。兩人將在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）會談，之後舉行聯合記者會。（譯者：中央社徐睿承）1060128

(中央社)