糗！與川普會面 英首相名字慘變AV女優

白宮職員在安排時程表時，竟連續三次把梅伊的名字拼錯成演色情片的女星，成為訪前的另類插曲。(圖片取自美聯社)

英國首相梅伊（Theresa May）將在美國時間周五與川普會面，成為拜訪美國新總統川普的第一位世界領導人，外界眾所期待。不過白宮職員在安排時程表時，竟連續三次把梅伊的名字拼錯成演色情片的女星，成為訪前的另類插曲。

英國首相梅伊本星期五(1月27日)將成為拜訪美國新總統川普，梅伊曾經說川普過去有關女性的言論令人無法接受，但是她已準備和川普會面時重點討論貿易、安全這類更重大的問題。梅伊更表明，她不怕挑戰川普。

英國媒體報導，白宮發出公文時，將梅伊名字的Theresa May三度拼成Teresa May一個成人片女優，在發現錯誤後，目前已重新發出更正。

(中時電子報)