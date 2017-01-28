不想出門人擠人！在家重溫2016高收視韓劇 部部經典

誰說過新年一定要出外人擠人踩春，趁這假期待在家把之前沒空看的劇追完也是另一種選擇，以下回顧2016播出的幾齣韓劇，部部都引發超熱烈討論，且創下高收視佳績，若你打算窩在家中追劇，不妨先從這10部下手。

《Signal信號》。（圖／劇照）

被眾多劇迷封為神劇的《Signal信號》，由實力派演員李帝勛、金惠秀以及趙震雄主演，講的是兩代刑警以一個「對講機」穿越時空對話，而破獲一些長期未結懸案，尤其劇中多個案件都取材於韓國真實案件，像是「華城連環殺人案」、「紅院洞連環殺人案」、「仁州女學生性侵案」，案與案之間更是有環環相扣的關聯性，讓觀眾看得入迷，編劇日前也表示會寫續集，令劇迷期待不已。

《太陽的後裔》。（圖／翻攝自《太陽的後裔》官網）

說到2016最夯韓劇，不得不提到宋仲基、宋慧喬主演的《太陽的後裔》，特種部隊軍人和戰地女醫師發展的愛情故事，產生不少戀愛金句，尤其「國民老公」宋仲基的撩妹法，擄獲許多女粉心，兩人也因此劇在2016韓國年末頒獎典禮獲獎連連，可見其火紅程度。

《Doctors》。（圖／翻攝自《Doctors》官方臉書）

由朴信惠、金來沅主演的韓劇《Doctors》，以流氓女醫生和師生戀題材，吸引大家眼球，劇中也出現不少有趣肉麻的台詞，令劇迷聽了相當心動，且就算在播出期間遇到奧運賽事，收視率仍不減反升，雖然劇情後半段被稍嫌落入俗套，但仍不影響其高收視，最後一集迎來幸福大結局還創下20.2%收視率，拿下月火劇冠軍，畫下完美句點。

《W兩個世界》。（圖／翻攝自《W兩個世界》官方臉書）

浪漫懸疑《W兩個世界》集集翻轉的劇情設定，常令劇迷大呼猜不透編劇的心思，外科女醫生韓孝周，在尋找失蹤的漫畫家父親時，意外進到爸爸描繪的虛幻世界中，救了擁有出眾外貌、身家破億的「漫畫男主角」李鍾碩，之後他們為了救人、找壞人，不時穿梭真實與虛擬的空間，是部需要專心理解其邏輯性的劇，而兩人不管是劇中還私下的有愛互動，也成為大家關注焦點，不少粉絲都希望他們假戲真做。

《雲畫的月光》。（圖／翻攝自《雲畫的月光》官方臉書）

花美男王世子朴寶劍和女扮男裝內侍金裕貞，一起譜出浪漫愛情的《雲畫的月光》，剛開播時本來是同檔劇墊底的，後來收視翻倍飆漲、大逆轉，雖然是女扮男裝的老哏，但劇情輕鬆甜蜜、節奏明快，加上充滿粉紅泡泡的浪漫氛圍，仍受到觀眾熱烈迴響，也讓朴寶劍、金裕貞人氣又更上一層樓。

《嫉妒的化身》。（圖／翻攝自《嫉妒的化身》官方臉書）

韓劇「收視女王」孔孝真和曹政奭主演的《嫉妒的化身》，講的是記者和男財閥、氣象播報員之間的浪漫三角戀，雖然剛開播時收視較不盡理想，但憑著幽默詼諧的劇情，漸漸再把觀眾的視線拉回，之後收視率便穩定在10%-13%之間，劇中發生不少笑料都讓人印象深刻。

《浪漫醫生金師傅》。（圖／翻攝自《浪漫醫生金師傅》官方臉書）

收視屢創新高的《浪漫醫生金師傅》由韓國影帝韓石圭、柳演錫和徐玄振主演，描述好勝心強的外科醫生（柳演錫飾）遇到金師傅（韓石圭飾）才漸漸領悟到人生道理。劇情反映社會現實面，像是批判了僵化的醫療體制，總能引起觀眾共鳴，也是本劇一大看點，最後一集收視率更是飆到27.6%完美落幕。

《藍色海洋的傳說》。（圖／翻攝自《藍色海洋的傳說》官方臉書）

《藍色海洋的傳說》一宣布由全智賢、李敏鎬演出，討論度便不斷，前世今生加上人魚戀的奇幻浪漫劇情，引發眾網友期待，一開播收視就超過15%，大勝同時段的對手，尤其全智賢活潑可愛的表現，再度讓大家沉陷於女神的魅力。

《孤單又燦爛的神—鬼怪》。（圖／取材自《鬼怪》官方臉書）

2016年底最夯、最一定要看的韓劇非屬《鬼怪》不可，活了900多年的「鬼怪」孔劉找到能幫自己結束永生的「鬼怪新娘」金高恩，而展開一段人鬼戀，期間也和失憶的「陰間使者」李棟旭開始一段有趣的同居生活，時而逗趣時而虐心的情節，讓討論度居高不下，最後一集更創下20.5%超亮眼成績，成為tvN電視台及有線台有史以來最高收視率，且就算播畢仍熱度不減，還連續三周拿下了內容影響力指數排行榜一位，就連天后蔡依林、舒淇、小S、Ella都深深掉進鬼怪大叔的坑。

(專題報導)