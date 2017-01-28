迎雞年》貢寮漁品古厝！看超Q貓咪、嘗海鮮

馬崗漁港的貓。（新北市漁業處提供）

迎雞年！來貢寮嘗海鮮、看美景！年節假期還不知道去哪嗎？東北角海岸線散落著樸實靜謐的小漁村，偏遠的小漁村都隱藏著驚人的生命力和經濟力，歡迎探索其中奧秘，發現足以讓你駐足和感動的角落，新北市政府農業局邀請您來場貢寮漁港漁村一日小旅行，最適合親子同遊！

吳家樓仔厝。（新北市漁業處提供）

貢寮福隆漁港位於福隆海水浴場旁，漁港內有漁會輔導的田媽媽餐廳，可以品嘗在地美味的小卷特餐、咖啡等精緻美食，每逢夕陽西下時，餘暉映照濱海造就絕佳日落美景，福隆火車站外還可租借腳踏車，悠閒騎著腳踏車至卯澳漁村，探訪在地百年歷史的石頭屋。

卯澳漁港心靈角落。（新北市漁業處提供）

配合卯澳在地特色，民眾只要利用手機掃描告示牌導覽圖QR-CODE，即可連結至語音導覽網頁，聽取完整的解說內容及導覽資訊，使民眾能更加了解當地漁村文化特色及欣賞靜謐漁村美景。

保正家。（新北市漁業處提供）

在探訪完百年古厝後，下一站到馬崗漁港，那裡有著一群可愛的小貓咪，中午悠閒慵懶的躺在漁港區午睡，另外還可以到馬崗平台上觀浪，讓海風輕拂臉龐，不僅能欣賞浪花舞動，還能吹著涼爽海風，在漁港內享受著海浪拍打岩石所奏的樂曲，使人心曠神怡。

新北市農業局表示，春節假期民眾不彷可找一日來場東北角走春小旅，與家人朋友沿著濱海自行車道漫遊各漁港漁村，另外貢寮區的許多海產店都有販賣最新鮮的貢寮鮑，歡迎民眾來品海鮮賞海景，體驗漁村文化及樣貌及豐富的海洋資源生態，來場別開生面的春節旅遊！

馬崗漁港貓。（新北市漁業處提供）

相關交通資訊:

福隆火車站交通資訊

【大眾運輸】

搭乘台鐵，中部至福隆車站可搭乘170、172、174次自強號，東部至福隆車站可搭乘407、427、435次自強號及651、5673、655次莒光號前往

【自行開車】

1. 台北→高速公路國道1號→八堵出口（台2丁線出口）→朝瑞芳/台62線→貢寮區福隆街→沿福隆街前往福隆街2巷（全長52.1公里車程約1小時）

2. 宜蘭→宜22鄉道和191甲線道開往礁溪鄉的國道5號→走北部濱海公路/台2線前往貢寮區的福隆街→沿福隆街前往福隆街2巷（全長61.1公里車程約1個半小時）

(中時電子報)