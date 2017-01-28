葛萊美獎得主「Emerson四重奏」將來台獻藝

睽違17年世界頂尖天團「Emerson四重奏」。（誠品音樂廳提供）

喜愛古典音樂的樂迷朋友有福了！曾獲9座美國葛萊美獎、3座英國留聲機唱片大獎的艾默森弦樂四重奏（Emerson String Quartet）在睽違台灣17年後再度登台，預計會成為古典樂界的盛事。

此外，獲得英國威格摩爾廳四重奏大賽首獎的法國新星范•庫易克四重奏（Van Kuijk Quartet）與台灣頂尖音樂家組成的「Infinite首席四重奏」、「五度音弦樂四重奏」等頂尖樂團也將於4月至6月陸續現身誠品表演廳，5場演出、多場講座與周邊活動。

創團40年的艾默森弦樂四重奏，1976年成立於紐約，團員都喜歡美國哲學家艾默森，因此取名為艾默森弦樂四重奏，兩位小提琴手尤金‧卓拉克（Eugene Drucker）、菲利浦‧賽澤（Philip Setzer）是創團至今的團員，一直維持著輪流當第一小提琴手的習慣。

電影《濃情四重奏》（A Late Quartet）中，描述第二小提琴手爭取成為第一小提琴手的劇情，正是參考艾默森弦樂四重奏的原型。以超凡琴藝聞名的艾默森弦樂四重奏，曾被泰晤士報讚譽「有這樣的音樂家在，人類就有希望。」

40年來累積了無與倫比的成就，曾獲美國古典樂壇最高榮譽費雪獎等多項大獎肯定，更榮登古典音樂名人堂，無疑是當今最頂尖、最具傳奇性的室內樂團。此次闊別17年接受誠品邀請再度來台獻藝，是非常難得的聆賞機會。

艾默森弦樂四重奏此次將擔任這次的壓軸，於6/6(二)、6/7(三)兩天帶來《世界傳奇之聲》，演奏貝多芬、巴爾托克、蕭士塔高維契等作曲家的經典室內樂作品。

獻給台灣樂迷的曲目中，巴爾托克的弦樂四重奏不僅在二十世紀的弦樂作品佔有重要一席之地，更被讚譽為「自貝多芬以來最優秀的弦樂四重奏」作品；蕭士塔高維契則以純粹的古典型態為基礎，將交響曲的能量與凝聚力完全貫注其中，堪稱是弦樂四重奏作品中「最高」傑作之一。

除艾默森弦樂四重奏，由國家交響樂團首席李宜錦率領的「Infinite首席四重奏」、國內中生代頂尖音樂家組成的「五度音弦樂四重奏」以及法國新星范•庫易克四重奏（Van Kuijk Quartet），也將分別於4/23(日)、5/7(日)、5/20(六)為樂迷們帶來精彩演出。

(中時電子報)