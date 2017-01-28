曾經的玉女歌手周子寒 為何淡出演藝圈？

20年前的周子寒，外型清麗動人。(本報系資料照)

周子寒現在全心奉獻在傳福音上，生活過得相當充實。(本報系資料照)

淡出歌壇多年的玉女歌手周子寒，當年憑著亮麗外型與音樂科背景，被唱片公司老闆相中，由宣傳成為歌手，發行第一張唱片《聽說你離開他》就走紅，並以《吻和淚》創下1992年度台灣女歌手銷售之冠，只是後來逐漸淡出歌壇，原因令人好奇。

周子寒淡出歌壇多年，去年底現身傅達仁生前告別式，外型依舊凍齡，如當年一樣渾身散發出優雅氣質，歌聲也同樣優美，讓人不禁好奇如此才貌俱佳、又有人氣的當紅歌手，最後會逐漸淡出歌壇？

「其實我不是刻意，剛好那時候唱片市場變化，2000年網路突然竄起，電台電視報紙Cable等什麼都開放，所有的預算變得很多很多…欸？我們去簽唱時，怎麼越來越多（專輯封面）看起來都模模糊糊的、都盜版的。」周子寒想起當時歌迷拿著盜版唱片給她簽名，忍不住笑了出來。

唱片製作成本增加，但銷量卻因盜版猖獗不斷下滑，讓唱片公司積極尋求轉型，希望周子寒轉型去電視台演戲，「可是我這個人本來就很沒企圖心，所以我前面出道一路以來也是這樣子。」加上不會台語、無法克服跟男演員「親密接觸」，又自認條件不夠好，讓周子寒對「當演員」這件事相當恐懼，只能不斷向上帝禱告，希望神能指引她一條道路。

不過說也奇妙，或許是上帝的指引，後來周子寒自然而然地就沒有去接戲，更因為喜歡幕後工作，開始替知名動畫《阿貴》配音、寫腳本，事業足跡一度跨足大陸。正當事業要起飛時，周子寒為了當時男友回到台灣，很自然地重回教會，全心投入傳福音的工作，她笑說：「現在生活充實到好忙喔！」

(專題報導)