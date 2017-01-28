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不見面 川普與墨國總統通話1小時

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尼托
白宮官員透露，美國總統川普與墨西哥總統尼托（Enrique Pena Nieto）雖沒見面，但已通過電話，雙方交談約一小時。(圖片取自美聯社)

川普先前在推特嗆聲不如別來美國，沒想到墨西哥總統尼托真的取消與美國總統川普會面，雙方僵持不下，不過美國媒體據白宮官員透露，美國總統川普與墨西哥總統尼托（Enrique Pena Nieto）雖沒見面，但已通過電話，雙方交談約一小時。

川普想要建美墨圍牆，跟墨西哥要錢，但墨總統尼托堅稱，絕不會付錢惹來川普在推特嗆聲不如別來美國，墨西哥總統尼托周四（26日）決定取消與美國總統川普原定下周二（31日）會面後，外界十分關心兩國關係發展。

據白宮官員表示，川普總統已與墨西哥總統尼托通了一小時電話，但未詳細透露談話內容。墨西哥總統辦公室發聲明，表示兩國總統同意不就築牆一事發表公開聲明，將在雙邊會談時設法解決築牆問題的分歧。

(中時電子報)

文章來源：Trump and Mexican President Speak by Phone Amid Dispute Over Wall

關鍵字：川普美國總統墨西哥通話
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