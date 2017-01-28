川普加關稅 墨：轉嫁給美消費者

川普稍早仍不改強硬態度，批評墨西哥已佔夠美國的便宜。(圖片取自美聯社)

美國總統川普考慮對墨國進口商品課徵20%關稅，以用來支付美墨圍牆並由墨西哥付錢的競選承諾。對此，墨西哥政府不但表示絕不會付錢，還回嗆課關稅多出來的成本會轉嫁到美國消費者，所有自墨西哥進口的產品都會變貴，等於由美國人支付興建圍牆費用。

川普宣布美墨築牆計劃後，白宮發言人史派瑟對外表示，川普考慮對墨西哥商品課徵20%關稅，預計多出120億至150億美元（約3700億至4700億元台幣），預計每年多出100億美元（約3000億元台幣）可輕易付築牆費。

但墨國外長維迪賈瑞表示，課徵關稅只會增加美國人民負擔，例如酪梨、洗衣機、電視機等，很多美國民眾的日常用品都會變貴，等於轉嫁在美國消費者身上。

但川普仍不改強硬態度，稍早在推特上發文，批評墨西哥已佔夠美國的便宜，而美國對墨西哥卻是龐大的貿易赤字，另外，卻很少在邊境上提供幫助，這種情況必須改變。

(中時電子報)