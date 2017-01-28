川普加關稅 墨：轉嫁給美消費者
美國總統川普考慮對墨國進口商品課徵20%關稅，以用來支付美墨圍牆並由墨西哥付錢的競選承諾。對此，墨西哥政府不但表示絕不會付錢，還回嗆課關稅多出來的成本會轉嫁到美國消費者，所有自墨西哥進口的產品都會變貴，等於由美國人支付興建圍牆費用。
川普宣布美墨築牆計劃後，白宮發言人史派瑟對外表示，川普考慮對墨西哥商品課徵20%關稅，預計多出120億至150億美元（約3700億至4700億元台幣），預計每年多出100億美元（約3000億元台幣）可輕易付築牆費。
但墨國外長維迪賈瑞表示，課徵關稅只會增加美國人民負擔，例如酪梨、洗衣機、電視機等，很多美國民眾的日常用品都會變貴，等於轉嫁在美國消費者身上。
但川普仍不改強硬態度，稍早在推特上發文，批評墨西哥已佔夠美國的便宜，而美國對墨西哥卻是龐大的貿易赤字，另外，卻很少在邊境上提供幫助，這種情況必須改變。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。