昔留招牌長髮 她們當媽後寧為孩子喀擦一剪
近年不少女星升格人母行列，粉絲不但可以看到她們洋溢母愛的一面，更有人會為了孩子而剪短髮，這也讓大家有機會見到她們換新造型的樣貌，以下就列舉幾位過去是一頭招牌長髮示人，當媽後卻情願剪及肩短髮的明星媽咪。
大S（徐熙媛）和汪小菲結婚5年多，生下女兒小玥兒和兒子汪希箖後，幾乎把生活重心全放在家庭，終於在去年11月宣布正式復出，讓粉絲十分期待再看到她的新作品。而最讓大家驚豔的是，自出道以來一直是招牌長髮的大S，甚至曾把秀髮視為她第二生命，去年12月卻突然剪掉留了多年的長髮，原來全是為了縮短洗頭時間，而多出來的時間便能照顧兒子，當被問及怎麼捨得剪掉時，大S也回應「唯一捨不得的是孩子生病！」可見其滿滿母愛。
范瑋琪（范范）出道16年，本來都以中長髮示人，和陳建州（黑人）婚後生下一對雙胞胎兒子「飛飛翔翔」後，去年2月也一口氣剪掉留了20年的長髮，變成俏麗短髮模樣，一部分原因是自己想換造型外，范范也透露因為雙胞胎正值會抓人頭髮的時期，為了寶貝兒子，便決定換髮型。
因飾演《後宮甄嬛傳》「槿汐姑姑」一角走紅的大陸女星孫茜，2013年和交往6年的富商男友蔡遠航結婚，並於去年8月開心證實懷孕喜訊，預產期估計在這幾天。而在迎接孩子出生前，孫茜在懷胎5個月時，就已為了寶寶健康，主動剪掉留了多年的及腰長髮，看著30公分以上的頭髮拿在別人手上，雖坦言有些心疼，但她仍不後悔此決定，她表示長髮吹乾要耗時許久，怕長期累積之下，吹風機的輻射量會影響胎兒健康，便一鼓作氣簡短，「長髮的美已經遠不及寶寶的健康對我來的重要了」，讓網友看了紛紛讚嘆母愛的偉大。
(專題報導)
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