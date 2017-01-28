初一多雲到晴！北部高溫27度、東半部短暫雨
大年初一迎雞年！陽光露臉好天氣！今（28日）晨輻射冷卻效應影響，苗栗以南至嘉義氣溫較低，白天氣溫明顯回升，日夜溫差大。大致說來，今、明（28、29日）兩天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區及北部山區有零星短暫雨。
今天全台為多雲到晴，北部高溫約26～27度，低溫約15～17度；中部高溫約26～27度、低溫約13度；南部高溫25度、低溫約15～17度。惟東部和北部山區有零星短暫雨，東部高溫24～25度、低溫約15～18度。另早晚溫差大，建議民眾要採用容易穿脫的洋蔥式穿法。
此外，清晨及夜晚西半部地區及馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度；東半部、恆春半島沿海地區及綠島、蘭嶼有長浪發生的機率，請注意。
另台灣北部海面及台灣海峽平均風力可達6級，最大陣風8級，船隻請注意。今（28）日台灣北部海面及台灣海峽北部平均風力將稍減弱。明（29）日台灣海峽南部平均風力將稍減弱。
值得注意的是，好天氣將維持到初二，年假後半段初三到收假，由於東北季風影響，北部和東半部降雨機率提高，天氣也會轉涼。
(中時電子報)
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