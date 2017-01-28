首會外國領袖談外交 川普難掩本色

美國總統川普今天首度會晤外國領袖、英國首相梅伊，並舉行上任首場記者會，儘管他與梅伊行禮如儀互動，但面對英國記者尖銳問題，川普難改本色。

川普（Donald Trump）在與梅伊（Theresa May）會談後、兩人召開聯合記者會、接受事先安排好的雙方各兩個媒體提問，時間僅約20分鐘，美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，這可能是白宮主人接待來訪外賓、舉行過最短時間的聯合記者會。

在英國記者口中，川普成了「讓英國人民擔憂的自由世界領袖」、「有焦躁又外向的電視人性格」，而川普面對這樣的評價，從言詞到肢體語言，他都直率表達了不以為然。

英國廣播公司記者就問川普，英國民眾對他認為刑求是有效的、禁止穆斯林入境的看法很警惕，對他作為自由世界領袖有憂慮，他如何回應？

川普難掩本性、露出癟嘴與一付目瞪口呆的質疑表情，更兩手一攤搖搖頭、看了看這名英國記者，隨即反問梅伊，「這就是妳挑選的提問嗎？」

梅伊緩頰說，她和川普會談時互相傾聽，而這就是為什麼對話是重要的，她相信英美可以攜手建立更強大的特殊關係。

川普回答，在刑求議題上，他將尊重國防部長馬提斯不認為刑求有效的看法，「儘管我不必然同意他的看法」；對明天將與俄羅斯總統蒲亭通話，他說自己不預設立場，「我希望能和他（蒲亭）有很棒的關係」，但情況可能會、也可能不會是這樣，大家拭目以待。

但他又說，美俄若能聯合共同力抗伊斯蘭國（IS），這是正面的。

對是否取消對俄羅斯的制裁，川普指出，目前言之過早，「理想上，美國期望和所有國家都發展良好關係，但這不必然發生，且很不幸地，和有些國家間可能無法好好相處」。

川普說，如果美國能和俄羅斯、中國大陸及所有國家都有很好的關係，他會完全贊成，那將是巨大資產，但他又說，「這無法保證，但如果可以，將是正面、非負面的。」

梅伊則當著川普面清楚表明，有鑒於俄國對烏克蘭的入侵行動，英國仍希望看到對俄羅斯的制裁能「完全執行」。

還有英國記者提問時直言，川普是個性焦躁又外向的電視人性格，和梅伊南轅北轍，兩人是否找到共同點？

沒等本該先回答的梅伊開口，川普立刻搶話說，「事實上，我不像你想的那樣的焦躁」，還說他相信自己和梅伊都很平易近人。

他又說自己支持英國脫歐，認為英國脫歐是好事，川普還在未點名歐洲聯盟的情況下、以自身經商經驗說，透過那個組織（consortium）辦事，「非常、非常困難」，不像透過單一國家般有效率。

沒有含蓄的外交語言，川普對針貶其他國家或組織直言坦率，只見一旁的梅伊保持微笑，禮貌地說，她和川普已開始建立良好關係，而兩人的共同點就是，都以自己國家的人民利益為重心。1060128

(中央社)