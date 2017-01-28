輻射冷卻影響 初一出遊留意日夜溫差

中央氣象局表示，今天全台天氣仍多是晴朗穩定的型態，氣溫方面也會比今天再更回暖些，不過，由於夜間輻射冷卻效應特別明顯，日夜溫差將相當大，建議民眾出遊採容易穿脫的洋蔥式穿法。

氣象局表示，今天全台天氣仍多是晴朗穩定的型態，只有北海岸和東半部的沿海及山區可能有些零星小雨，但是降雨的範圍不多、時間也不長，大部分地區都是相當適合外出走春的天氣。

氣象局指出，氣溫方面也會比昨天再更回暖一些，預計今天晴朗的西半部高溫大約攝氏25到27度，東半部雲量稍多，高溫大約24、25度，白天相當溫暖舒適。

不過，氣象局提醒大家，像今天這種天氣晴朗的時候，夜間輻射冷卻效應也會特別明顯，日夜溫差將相當地大，預計清晨中部以北空曠地區的低溫仍可能降到12、13度，西半部不少地方日夜溫差超過10度以上，建議大家要採用容易穿脫的洋蔥式穿法，中午前後以較透氣的衣物為主，但是入夜清晨在戶外活動，還是要適時保暖，以防著涼。

另外，今天起西半部及金馬地區容易有局部霧或低雲影響能見度，請需要往返離島的朋友要注意航班資訊；天氣雖然穩定，但是在東半部沿海、恆春半島及綠島蘭嶼也可能會有長浪出現，請前往上述海邊活動的朋友要多注意安全。1060128

(中央社)