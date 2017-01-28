評估OPEC減產承諾 油價拉回

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油價今天下跌，因投資人評估石油輸出國家組織（OPEC）減產原油的承諾，及受美國鑽油井數量增至2015年11月以來新高等影響。

紐約市場西德州中級原油的3月期貨價格下跌61美分，收在每桶53.17美元。

倫敦市場北海布倫特原油的3月期貨價格下跌72美分，收在每桶55.52美元。（譯者：中央社徐睿承）1060128

(中央社)