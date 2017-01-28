川普見梅伊 認兩國特殊關係
英國首相梅伊（Theresa May）周五（27日）在白宮和美國總統川普會面，成為川普上任後第一個會面的國家領導人，川普讚揚更自由獨立的英國對全球是一個恩賜，更認同兩國是具有歷史性的特殊關係。而梅伊宣佈川普已接受英國女王邀請，今年稍後將訪問英國，而她也希望盡快與華府達成貿易協議，減輕英國脫歐的衝擊。
美國總統川普和英國首相梅伊（Theresa May）今天會面，川普開場就說，他同意兩國的特殊關係， 川普重申，支持英國脫離歐盟的決定，宣布「一個自由獨立的英國，是對世界的恩賜」。
另外，梅伊稱，川普已改變北約過時論調，矢言「百分百」支持北約。梅伊更談及英國希望維持對俄羅斯的制裁，直到2015年簽訂的烏克蘭停火協議獲得落實，川普同意，現在談對俄撤銷制裁還太早。
兩位領袖指出，將攜手強化美英貿易關係，梅伊希望與華府達成的貿易協議，將可減緩英國脫歐效應。
(中時電子報)
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