裘莉絕食剩35kg 驚爆瀕死

裘莉被爆絕食到生命有危險。（圖／達志影像、翻攝Gossipcop）

安潔莉娜裘莉去年和「小布」布萊德彼特離婚後，屢次傳出她健康狀況不理想的消息，如今《國家訊問報》（National Enquirer）日前又爆料她鬧絕食，體重一度掉到35公斤，甚至要把流質食物從鼻插入，被指瀕死。

裘莉被爆自從與小布離婚後一直絕食，狀況差到需要私人醫生24小時照顧，她被指因為離婚，心情大受影響，體重一度跌到只有76磅(約35公斤)，且還發生過一次危及生命的暈倒事件，為了維持生命，不得不透過灌食的方式保健康，甚指爆出裘莉穿高跟鞋外出都已無法維持平衡。

只是這個爆料也被懷疑真假性，專門澄清八卦的網站《Gossip Cop》就透露這張「骷顱化」的照片過去就曾出現過，認為裘莉狀況沒有這麼糟。但裘莉先前也曾被爆與小布在一起時，經常透過「絕食」威脅對方，而在離婚後她更是變本加厲。

(中時電子報)