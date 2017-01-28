侯昌明年前節目收攤 兒女領到紅包竟要這樣做.....
侯昌明主持《請你跟我這樣過》5年多，不過該節目卻在過年前正式收攤，雖然少了大筆收入進帳，但過年仍不免俗要包紅包給親朋好友，沒想到兒女知情後對他說了一句話，讓他備感窩心。
侯昌明在臉書貼出與兒女對話，兩個小孩知道他節目收攤手頭沒以前闊綽，女兒便提議今年只拿紅包袋意思意思就好，兒子則是預計將領到的紅包錢，總額一半分給侯昌明夫婦，對此侯昌明則是婉拒，希望兒女藉此學會儲蓄的好習慣，不過這雙兒女仍堅持原本的提議，此舉動讓侯昌明備感窩心，直說「新的一年，已經沒有其他的心願了，好愛你們」，兒女懂事行徑獲得網友一致肯定，留言大讚「有這樣貼心的小孩，再怎麼辛苦一切都是值得」。
(中時電子報)
關鍵字：侯昌明
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。