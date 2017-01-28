侯昌明年前節目收攤 兒女領到紅包竟要這樣做.....

侯昌明主持多年的節目年前收攤。(圖/本報系資料照)

侯昌明主持《請你跟我這樣過》5年多，不過該節目卻在過年前正式收攤，雖然少了大筆收入進帳，但過年仍不免俗要包紅包給親朋好友，沒想到兒女知情後對他說了一句話，讓他備感窩心。

侯昌明在臉書貼出與兒女對話，兩個小孩知道他節目收攤手頭沒以前闊綽，女兒便提議今年只拿紅包袋意思意思就好，兒子則是預計將領到的紅包錢，總額一半分給侯昌明夫婦，對此侯昌明則是婉拒，希望兒女藉此學會儲蓄的好習慣，不過這雙兒女仍堅持原本的提議，此舉動讓侯昌明備感窩心，直說「新的一年，已經沒有其他的心願了，好愛你們」，兒女懂事行徑獲得網友一致肯定，留言大讚「有這樣貼心的小孩，再怎麼辛苦一切都是值得」。

(中時電子報)