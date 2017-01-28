高雄市大樹區 凌晨火災釀2死

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高市大樹區凌晨發生民宅火警，釀成2死意外。(翻攝畫面)

高雄市大樹區和山路上一間鐵皮住宅，28日凌晨3時55分傳出火警，消防局獲報隨即派遣9個分隊，共20車57人前往搶救，火勢約50分鐘後撲滅，警消入內察看於房間發現2具焦屍，確認是58歲陳姓男子及高齡93歲的母親，起火原因還在調查中。

消防人員抵達現場時鐵皮建築物已全面燃燒，因獲報有人員受困，加上風勢助長火勢延燒快速，現場指揮官指示救災人員兵分多路同時攜帶搶救器材部署水線，展開人命救助及搶救作業，火勢於4時45分撲滅。

經消防人員詢問幸運逃出的親友後指出，女性死者確定為陳男母親，因年歲已高行動不便，陳姓死者則有精神障礙病史，平日住在療養院，除夕時家人才將他接回家中團圓過年，當天下午就出現點火焚燒自家棉被的行為，隨後被兄長發現撲滅，未料凌晨又發生憾事。

警消不排除是陳姓死者點火引燃可能，至於詳細原因則由消防局會同警察局調查中。

(中時)