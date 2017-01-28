新年沖喜招好運 越南人獨特習俗

越南人很重視春節，過年氣氛甚至比台灣人濃郁。基於希望新的一年會有好運，越南人風行的新年沖喜，是很講究且獨特的習俗。

農曆新年是越南人最重要的節日，全家人團圓歡聚，一起享用傳統美食與互相祝福，祈求來年行好運。

越南人認為，春節是新的一年開始，如果年初事情順利，整年也會順利。基於這種想法和願望，越南人過年時風行沖喜的習俗，是某一家主新年第1個交際儀式。

第一位來拜年的客人被視為沖喜的人，但是新年沖喜習俗沒有如此簡單。越南人認為，第一位客人的個性與神色將會影響到家主來年的安康與運氣，因此新年沖喜安排習俗獲得家主重視，也是很講究的活動。

越南人傳統上重男輕女，所以拜年沖喜的人一定要是男子，也要是個性活潑與寬容的人，特別是年齡、星座和生肖要與家主相合。舉例來說，客人屬老虎將不可向屬牛的家主拜年沖喜，因為「牛」與「虎」是相剋的屬相。

家主一般會事先邀請一位德高望重、福祿好運的男子，在除夕十二時過後或大年初一第一位前來自宅拜年沖喜。這位客人必須衣冠整潔，帶來紅色禮品，先繞走住家一圈再進入家中沖喜拜年，如此才能造福家主，帶來好運與安康。1060128

(中央社)