NBA》詹姆斯一席話 讓俠客與惡漢吵起來了

詹姆斯仍盼望騎士隊能夠繼續補強。(美聯社資料照)

騎士隊日前兵敗紐奧良，主將詹姆斯抱怨騎士高層沒有給予足夠的支援，雖然從老鷹隊補進了射手柯佛，但是騎士隊一直沒有補進詹姆斯想要的控球後衛。TNT兩位名人堂球評「俠客」歐尼爾與「惡漢」巴克利評論此事時當場吵了起來，巴克利氣得大聲叫囂，幸虧另兩名主持人史密斯(Kenny Smtih)和EJ(Ernie Johnson)及時打圓場，才讓巴克利留在椅子上。

巴克利認為，詹姆斯本身是全聯盟最優秀的球員，騎士隊又是全聯盟最昂貴的球隊，他卻還不斷向高層索求支援，根本不是一個好的競爭者。歐尼爾則指出，詹姆斯不應該公開對媒體抱怨高層，這種事應該私下解決，但是歐尼爾同意騎士隊確實可以再補強。

歐尼爾說：「老查(巴克利)，別再說詹姆斯不想競爭，因為騎士隊仍需要補強。你自己當年(火箭隊)也組過超級球隊，包括你、歐拉朱萬、皮朋等人。」巴克利聽了火冒三丈，反擊說：「這根本不同好嗎？我們當年早就不在巔峰期了，騎士隊卻是堂堂的衛冕軍。他有年輕力壯的厄文和洛夫幫忙。」歐尼爾說：「但是他們還需要更強的戰力來奪冠。」

巴克利幾乎跳起來，他以高分貝大吼說：「他們剛贏了總冠軍！他們還要補強什麼？」歐尼爾挖苦地說：「老查，你不明白二連霸需要的是什麼(巴克利生涯從未奪冠)，這個我有經驗，騎士隊需要補強，詹姆斯絕對不是害怕競爭。」

巴克利正要發火的時候，EJ趕緊插話說：「但是這季的勇士隊不一樣了，他們有杜蘭特加盟，戰力又升級了。詹姆斯會擔憂也很正常，因為騎士隊的陣容還是沒變。」史密斯則說：「杜蘭特不是普通的優秀球員，他是超級優秀的球員，以前的聯盟從沒有出現過這麼強的隊伍，我們不能用過去的經驗來比較。詹姆斯是當今最強的球員，事實是我們很難去同情這樣的人。」

曾與詹姆斯同隊的歐尼爾，在辯論中不斷地維護詹姆斯，然而巴克利就是不願意買帳，他批評說：「詹姆斯還能要求騎士隊做什麼？這可不是7-11便利商店，你想買誰就買誰，騎士隊能補進柯佛就要偷笑了，他們的帳單上已經有好幾千萬美金的豪華稅了。」歐尼爾說：「但我還是認為詹姆斯想要球隊補強並沒有什麼錯。」巴克利聽了差點又要爆發，最後還是由EJ把話題帶到公牛隊的隆多身上，才讓這場爭論落幕。

(中時電子報)