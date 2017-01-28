川普猛批墨西哥 史林：讓墨國更團結

我要評比

墨西哥億萬富豪史林（Carlos Slim）今天表示，墨西哥不應害怕美國總統川普，因為他已看見川普經濟政策對墨國的契機；並且盛讚墨國人民團結全力支持政府與美國談判。

路透社報導，電信與建築大亨史林在罕見的記者會中，說川普是談判家，而不是「終結者」。

他還說，川普一再抨擊墨西哥，反而讓墨西哥更加團結一致，總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）因此擁有足夠的「籌碼」，來和美方談判經貿與邊界安全問題。

史林說：「這是我此生有幸見證，最令人訝異的全國性團結。」他把此事拿來和墨西哥市1985年毀滅性強震所促成的全國大團結相提並論。

他說：「我們必須力挺墨西哥總統，讓他得以捍衛我們的國家利益。」（譯者：中央社蔡佳敏）1060128

(中央社)