金雞年撈魚生 星國春節發發發

我要評比

農曆新年在新加坡雖屬於華人節慶，不乏有其他種族和在星國工作的外籍上班族感染春節氣氛，一起加入華人社群撈魚生，期盼大吉大利，金雞年發發發。

撈魚生是新加坡華人春節重要的習俗之一，也是許多公司行號春節前後聚餐活動中最重要的「主角」，透過撈魚生活動凝聚公司員工向心力，無形中強化員工來年的工作士氣。

撈魚生源自福建或廣東潮汕地區，星國華人對這項傳統習俗有著大同小異的辭令，都期盼運勢能「風生水起」。

新年期間，新加坡餐廳照常營業，許多用餐的客人都會撈魚生，食客們用筷子把魚生高高撈起，不斷翻攪，口中大喊「發啦！發啦！發啦！」，象徵財源運勢風生水起。

撈魚生配料或因福建或潮汕特色各有千秋，成為餐廳業者的熱賣商品，如果不事先預訂恐將望「魚生」興嘆。

新加坡餐廳大多數的魚生是使用白蘿蔔絲、紅蘿蔔絲、酸柑醬、柚子、魚肉等配料組合而成。

動筷撈魚生之前要有人大聲唸出口訣，諸如「桔代表大吉大利，心想事成。胡椒粉代表鴻運當頭，好事連連。三文魚代表年年有魚。薄脆代表黃金滿地，財源滾滾來。油是順順利利。酸梅醬代表甜甜蜜蜜，闔家歡樂」。不過，這項口訣並非一成不變，端視餐廳業者巧思而定，有時業者別出心裁的辭令，也更具喜氣。1060128

(中央社)