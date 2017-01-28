新年吃什麼最應景 各國傳統大不同

春節團聚少不了各式各樣寓意吉祥的傳統賀年美食，全球各國慶祝新年的美食各具特色，像是香港過年吃年糕、新加坡團圓要撈魚生，你知道西班牙人新年，會吃什麼嗎？

春節是台灣人最重視的傳統節日，每逢到歲末，家家戶戶都會四處張羅為節日做好準備，團聚吃豐盛的菜餚，少不了的當然有各式各樣寓意吉祥的傳統賀年美食。其實不只台灣人會過新年，全球各地不同國家也會慶祝新年，旅遊搜尋網站Skyscanner蒐集全球各地的新年美食，有些真的讓人意想不到。

1. 香港 年糕：

香港人在過年的時候都會買年糕送禮、與家人分享，由於年糕和「年高」諧音，寓意「年年高」的意思，大人吃年糕象徵收入和職位年年高升，小孩子則在學業方面都一年比一年進步。

廣東人會拿年糕在年夜用來祭神及供奉祖先，其後漸漸成為一種春節食品。香港的年糕是橙紅色的，甜甜的，由糯米、片糖及豬油或花生油製成。人們多用蒸的，或是沾上蛋汁兩面煎，十分可口。時至今天，香港的年糕已經演化成各式各樣的口味，包括馬蹄糕、紅棗糕、椰汁年糕等，各有各風味。

2. 新加坡、馬來西亞 撈魚生：

撈魚生是新加坡和馬來西亞新年傳統習俗，也是傳統美食之一。在正月初七吃飯時一家人圍坐餐桌旁，桌上擺上象徵年年有餘的各色生魚片，再擺上七彩燦爛的蔬菜絲，包括生菜絲、西芹絲和紅蘿蔔絲，還有象徵吉祥如意的金桔汁、象徵招財進寶的胡椒粉、一本萬利的花生油，代表黃金滿屋的花生粉和象徵生意興隆的芝麻等。

當所有材料都加在大盤之後，一桌人就會一起拿起筷子不停地撈，口中還要同時說著「撈起撈起，撈個風生水起」等祝福話語。最後將魚片、配菜撈得高高地一口吃掉，象徵在新的一年健康順利，富足美滿。

3. 越南 粽子：

台灣端午節應節食品粽子也是越南過年的傳統美食，但是越南過年包的肉粽形狀跟台灣三角形肉粽不一樣。越南人把糯米、綠豆仁及豬肉三種內餡依序置入摺好的柊葉中，再用手捏成方方正正的形狀或是直接使用木製的模具，再蒸煮3小時左右待熟透就完成了。由於越南氣候溼熱，越南粽可以在室溫下保存將近1個月，因此被視為過年期間的重要菜色。

4. 日本 蕎麥麵：

除了年糕之外，蕎麥麵在日本新年的傳統食品中也擔當著重要的角色。蕎麥麵在日語的字面意思是「跨過一年」，所以日本人會在新年前一晚吃蕎麥麵象徵跨過一年；如果在新的一年到來的那一刻之前沒有吃光所有麵條，會被視為壞運氣而招來厄運。另外，日本人認為，吃蕎麥麵也可以避免把今年的辛勞與不幸帶到下一年。

5. 韓國 年糕湯：

年糕湯是韓國的日常飲食菜色，但是在過新年時吃年糕湯，代表自己又成長了一歲，也象徵新的一年團圓美好。

韓國不同地方有不同的吃年糕湯方法，韓國中部和北部地區會加入以雞肉、綠豆芽、泡菜做餡的餃子，南部則加肉塊。新年除準備豐盛料理，較傳統的家庭還會製作與八寶飯類似的甜飯，用糯米混合棗泥、松子、蜂蜜與栗子粉製做而成，祈求家中人丁興旺，闔家甜蜜。

6. 西班牙 葡萄：

西班牙的賀年食物是葡萄，這個有趣的習俗起源於1905年，當年西班牙東南部阿利坎特的葡萄園大豐收，市場供過於求；葡萄園主人為了尋找銷路，於是策劃了新年吃12顆葡萄祈福的營銷計劃。

結果葡萄銷售大獲成功，而新年吃12顆葡萄的習俗還沿襲至今，西班牙人會在除夕夜團聚在一起，當12點的鐘聲開始敲第一響，大家便會爭相吃葡萄，如果能隨著鐘聲吃下12顆葡萄，便象徵新來臨的每一個月都一切如意。

7. 波蘭 鯡魚：

不要以為只有華人迷信，在過年的時候吃一些寓意吉祥的食品。波蘭人在新年的時候會吃帶有銀色鱗片的鯡魚，因為銀色鱗片象徵銀幣，閃閃發亮，在新年吃鯡魚象徵新的一年裡將會財源滾滾。1060128

(中央社)