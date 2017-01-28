周渝民窩藏愛女 賀年照還是不露臉

周渝民與喻虹淵今年除夕貼出與女兒的三隻手照片。（圖／取自喻虹淵臉書）

周渝民（仔仔）與老婆喻虹淵婚後相當低調，去年2人的寶貝愛女出生後，兩人只對外證實生了個「小公主」，其餘資訊完全沒有透露。而昨日除夕夜，許多明星都趁機對外拜年，兩人也不例外，可曝光的照片雖是一家三口，但其實只有女兒的手，仔仔照樣窩藏愛女不願曝光。

喻虹淵昨在臉書上貼出一張「一家三口」照，但可惜照片中的女兒依舊沒有露臉，放出的是她與仔仔以及女兒的三隻手照，祝福粉絲新年快樂，而她也說「今年如此特別，希望幸福簡單而綿長。」雖然女兒長相依舊保密到家，但還是不少網友大讚女兒小手很可愛！

(中時電子報)