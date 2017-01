蔡英文 除夕用英日語發推特

(圖/取自蔡英文推特)

蔡英文總統除夕未發表談話,也無公開行程,但是在官方推特上,發了一則英文、日文的祝賀文。

蔡英文在推特表示,「From the people of Taiwan, we wish everyone a bright and prosperous Year of the Rooster.」 「日本の皆様、今年は実のある素晴らしい一年となりますよう、心よりお祈り致します。」

(中時電子報)