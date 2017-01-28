瑪丹娜狂言炸掉白宮 川普回批國恥
美國總統川普在專訪中痛批流行樂壇天后瑪丹娜「炸掉白宮」的談話，認為娜姐讓美國蒙羞。川普還批評模仿他的演員亞歷鮑德溫是災難，電視節目不該攻擊他10歲的兒子。
瑪丹娜（Madonna）21日在華府女性遊行活動中說唱俱佳，除了演唱名曲Express Yourself外，還嗆聲說早就想要炸掉白宮。儘管娜姐事後解釋那是比喻說法，她的驚世發言，再度引起網友針鋒相對。
川普（Donald Trump）在福斯新聞網（Fox News）昨天播出的專訪中回應，瑪丹娜令人作噁，相信她也因此傷得很深，也害到整個遊行和其他議題，她的說法令美國蒙羞。
川普在主持人詢問下，將砲火轉向美國國家廣播公司（NBC）的招牌喜劇與模仿秀節目「週六夜現場」（Saturday Night Live）。川普說，「那些人糟透了，那是失敗的節目，一點也不有趣，亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）是個災難，他糟糕透頂。」
亞歷鮑德溫在週六夜現場節目扮演川普分身，搞笑嘲弄，成為反川普陣營的偶像。不過川普10歲的兒子拜倫（Barron Trump）在21日播出的節目中也成搞笑對象，引起爭議。
川普說，「不介意有些人行事乖張，但那個節目和NBC攻擊我10歲的兒子，真無恥。我兒子是個好孩子，這對他來說不是容易的事。」1060128
(中央社)
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