最年輕和平獎得主馬拉拉：川普讓我心碎

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諾貝爾和平獎得主、巴基斯坦學生與維權人士馬拉拉．尤沙夫賽今天表示，美國總統川普下令停止收容難民，讓她「心碎不已」，並呼籲川普不要捨棄全世界「最無助者」。

19歲的馬拉拉．尤沙夫賽（Malala Yousafzai）說：「川普總統今天將逃離暴力與戰爭的兒童、母親及父親拒之於大門之外，讓我很心碎。」

川普（Donald Trump）簽署命令後不久，馬拉拉．尤沙夫賽發表聲明說：「此時此刻，全球動盪不安，且充滿不確定性，我懇求川普總統不要捨棄全世界最無助的兒童與家庭。」

馬拉拉．尤沙夫賽2012年因公開倡導巴基斯坦女童受教權，遭塔利班（Taliban）分子槍擊頭部。她2014年與印度教育活躍人士沙提雅提（Kailash Satyarthi）共同獲得諾貝爾和平獎，而成為最年輕的和平獎得主。

她說：「美國長年以來歡迎難民與移民，他們對於建立國家有所貢獻，也隨時準備努力工作，來換取公平機會展開新生活，如今美國卻背棄這段令人驕傲的歷史，讓我傷心欲絕。」（譯者：中央社周莉芳）1060128 ，

(中央社)