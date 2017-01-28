改頭換面迎新年 這個神奇助抗老
農曆新年到，民眾想要「改頭換面」給人新氣象，工研院開發的「膠原蛋白再生照護活性成分」，是改善皮膚老化不錯的選擇。
膠原蛋白是維持皮膚彈性的重要成分，人體內膠原蛋白雖然會不斷新陳代謝，但體內基質金屬蛋白酵素(MMP)會分解真皮層的膠原蛋白，當新生的膠原蛋白來不及補充，就會造成真皮組織塌陷，產生皺紋。
工研院開發的「膠原蛋白再生照護活性成分」，就是透過抑制MMP的活性來保護膠原蛋白，並提高膠原蛋白增生，讓皮膚細胞可以自然修復，達到新生與分解平衡，藉以改善皮膚的老化及皺紋生成。
「膠原蛋白再生照護活性成分」因採用小分子玻尿酸成分，不僅更容易滲進皮膚內吸收，加上玻尿酸具吸水、保水特性，更具皮膚保溼抗皺效用。
經28天測試，使用者皮膚的膠原蛋白含量增加約30%，經皮膚散失的水分和皮膚角質層含水量都有約16%的改善。
使用者的皮層厚度及皮層密度也分別提升了7%及19.6%，並可讓皮膚毛孔縮小、提高平滑度，顯示「膠原蛋白再生照護活性成分」確實能夠減緩皮膚老化、降低肌膚年齡。
工研院「膠原蛋白再生照護活性成分」目前已取得多國專利，並獲國際化妝品協會的命名收錄，未來將可廣泛應用於乳液、精華液、乳霜、眼霜及彩妝上。
除用在各式化妝保養品，「膠原蛋白再生照護活性成分」還適用於雷射等醫美手術後的修復，或慢性傷口的凝膠、軟膏等醫材產品，也可用在漱口水、牙膏等齒科護理產品。1060128
(中央社)
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