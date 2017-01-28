川普國安軍人當家 歐巴馬文青出局

我要評比

美國總統川普的白宮國家安全會議近期完成重要人事任命，相較於前總統歐巴馬任用學者與文青，川普獨鍾擁有實戰經驗的高階軍方人士。

在川普（Donald Trump）與國家安全顧問佛林（Michael Flynn）主導下，主管美國外交軍事政策的白宮國安會重要人事安排近期陸續公布。

相較於前總統歐巴馬向智庫學界延攬人才並重用競選陣營出身的文青，川普的國安班底清一色來自軍方，並擁有實戰經驗。

這份名單包括，曾在陸戰隊服役的前「華爾街日報」（WSJ）與路透社（Reuters）駐亞洲特派員博明（Matt Pottinger）出任亞洲資深主任，前中央司令部負責阿富汗與巴基斯坦的陸軍退役上校哈維（Derek Harvey）主管中東，陸軍上校雷伯恩（Joel Rayburn）主管伊朗、敘利亞事務。

副總統彭斯（Mike Pence）任命陸軍退役上校湯普森（Andrea Thompson）出任副總統國安顧問與總統副助理。湯普森曾在東歐與中東服役，並擔任聯邦眾議院外交與國土安全委員會幕僚，是白宮少數擔任國安要職的女性官員。

川普國安會重要官員多為佛林與前中央情報局長裴卓斯（David Petraeus）的下屬，部分人事安排則來自保守派智庫。

川普團隊認為，歐巴馬政府外交優先於軍事的方針，導致預算資源錯置，美國實力流失。當前重要任務是重塑中東政策，處理伊斯蘭國與敘利亞亂局，強化對以色列關係，避免伊朗走向核武國家。

自由派與民主黨陣營批評，川普國安內閣猶如軍政府，國安團隊應以外交為策略主幹，做整體策略思考，而非獨鍾軍事。

博明近期已與美國重要亞洲盟邦駐美人員會晤，說明川普政府的亞洲安全政策。

美國媒體指出，對川普有重要影響的首席策士與前競選總幹事巴農（Steve Bannon）曾在太平洋艦隊服役7年，對亞洲瞭解極深，是川普亞洲政策的決策者。

此外，保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation）的研究與政策建議，也是川普政府策略的參考。1060128

(中央社)