中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

法國地鐵火車扒竊攻擊劇增 觀光客小心

中央社
中央社
點閱12
我要評比
2/10

根據法國國家統計及經濟研究局（Insee）資料，去年在大眾運輸系統上發生且登記在案的肢體攻擊案比2015年顯著增加14%，非暴力扒竊增加17%，暴力扒竊也增加了7%。

以平均數字來看，去年全國大眾運輸系統通報12萬1000件竊案，即平均每天約330名乘客被偷。

以地點而言，至少2/3的竊案和攻擊案發生在大巴黎地區。

上週，兩名男子在巴黎地鐵持刀攻擊陌生乘客，引起恐慌；去年9月，一名台灣旅客在郊區火車（RER）站與人起衝突，受了重傷。

類似案例出現在全國各地，讓大眾運輸乘客產生不安全感。巴黎地鐵雖在站內走廊和月台加裝監視器，但搭乘地鐵不須檢查行李或通過金屬門，可能成為安全漏洞。

「費加洛報」（Le Figaro）報導，法蘭西島（Ile-de-France）區域委員會主席波克瑞斯（Valerie Pecresse）寫信給內政部，要求警員在巴黎地鐵中執行常態性安全巡邏。

根據報導，2014年2月起，巴黎北部第18區的巴貝斯、紅城堡、金滴（Barbes-Chateau Rouge-Gouttes d’Or）一帶，就已被劃為「優先安全區域」（ZSP），地鐵4號線和12號線都經過這裡，當局也早就增派警力保護居民和地鐵乘客。

波克瑞斯在信中表示，過去的經驗顯示，地鐵裡有警力存在，首先可防止吸毒者在走廊徘徊；就她所知，巴黎大眾運輸公司（RATP）的保安多次在地鐵裡遭吸毒者威脅。

目前狀況較多的地鐵站包括Maradet-Poissonniers、Simplon、克里農谷門（Porte de Clignancourt）、Max Dormoy和教堂門（Porte de la Chapelle），但波克瑞斯擔心情況惡化，蔓延到聖拉薩車站（St Lazare）和史特拉斯堡-聖丹尼（Strasbourg-Saint-Denis）以及8號線。1060128

(中央社)

關鍵字：地鐵巴黎攻擊大眾運輸運輸
點閱12
我要評比
2/10
好友人數
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。