法國地鐵火車扒竊攻擊劇增 觀光客小心

我要評比

根據法國國家統計及經濟研究局（Insee）資料，去年在大眾運輸系統上發生且登記在案的肢體攻擊案比2015年顯著增加14%，非暴力扒竊增加17%，暴力扒竊也增加了7%。

以平均數字來看，去年全國大眾運輸系統通報12萬1000件竊案，即平均每天約330名乘客被偷。

以地點而言，至少2/3的竊案和攻擊案發生在大巴黎地區。

上週，兩名男子在巴黎地鐵持刀攻擊陌生乘客，引起恐慌；去年9月，一名台灣旅客在郊區火車（RER）站與人起衝突，受了重傷。

類似案例出現在全國各地，讓大眾運輸乘客產生不安全感。巴黎地鐵雖在站內走廊和月台加裝監視器，但搭乘地鐵不須檢查行李或通過金屬門，可能成為安全漏洞。

「費加洛報」（Le Figaro）報導，法蘭西島（Ile-de-France）區域委員會主席波克瑞斯（Valerie Pecresse）寫信給內政部，要求警員在巴黎地鐵中執行常態性安全巡邏。

根據報導，2014年2月起，巴黎北部第18區的巴貝斯、紅城堡、金滴（Barbes-Chateau Rouge-Gouttes d’Or）一帶，就已被劃為「優先安全區域」（ZSP），地鐵4號線和12號線都經過這裡，當局也早就增派警力保護居民和地鐵乘客。

波克瑞斯在信中表示，過去的經驗顯示，地鐵裡有警力存在，首先可防止吸毒者在走廊徘徊；就她所知，巴黎大眾運輸公司（RATP）的保安多次在地鐵裡遭吸毒者威脅。

目前狀況較多的地鐵站包括Maradet-Poissonniers、Simplon、克里農谷門（Porte de Clignancourt）、Max Dormoy和教堂門（Porte de la Chapelle），但波克瑞斯擔心情況惡化，蔓延到聖拉薩車站（St Lazare）和史特拉斯堡-聖丹尼（Strasbourg-Saint-Denis）以及8號線。1060128

(中央社)