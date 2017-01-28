住院男返家過年 與母葬身火窟

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高雄市今天凌晨一場大火，一名男子出院返家過年，卻與老母一同葬身火窟，不幸消息讓人鼻酸。

高雄市大樹區和山路上一間鐵皮屋今天凌晨3時55分發生火警，消防局接報後派遣9個分隊共20車搶救。消防局長陳虹龍也坐鎮指揮，火勢約50分鐘後撲滅，但現場尋獲2具焦屍。

消防人員趕抵現場時，鐵皮建築已全面燃燒，竄起熊熊的火焰，加上風勢助長火勢延燒快速。大火撲滅後，消防人員在1樓房間內發現2具焦屍，分別是陳姓男子約58歲、女子約93歲。

警方指出，案發時屋內有4人，2人呼喊「火燒厝」後逃離屋子，另2人則不幸葬身火窟。

據警方了解，女性死者為高齡行動不便的老母親，男性死者是其兒子，平日住在療養院，除夕由家人接返團圓，兒子昨日下午有點火燒被子行為，所幸被家人發現制止撲滅。

警方指出，這起意外不排除是死者點火引燃的可能，原因將由警消調查處理。1060128

(中央社)