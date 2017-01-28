吳姍儒住院一周返家團圓 最難招架阿嬤「這問題」
吳姍儒去年錄影時，在節目錄影過程驚爆曾多次進出癌症病房，這讓吳宗憲在收工後後立刻開罵，不過昨天她突然在臉書自曝已經住院一周，但幸好狀況好轉，能趕在除夕夜回家團圓，不過卻讓粉絲都嚇壞，頻頻追問還好嗎?
吳姍儒透露這次住進醫院，一切都太事發突然，導致上周第一次辦活動就缺席，讓她相當愧疚，不過幸好「白血球大軍」放她一馬，讓她能在除夕夜前出院返家，能與家人在除夕夜共享滿桌豐盛菜餚，她表示打從心底充滿感激，不過因為住院身形消瘦，也讓阿嬤頻頻追問近況，這讓她直呼是今年最難回答的問題，為了不讓支持的粉絲擔憂，吳姍儒更獻上四宮格自拍照，只見她擺出俏皮姿勢，更露出往昔燦爛微笑，可見病情已逐漸好轉。
(中時電子報)
關鍵字：吳姍儒
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