初一好天氣 國道最易塞6路段報你知
今天是大年初一，全台都是溫暖好天氣，高速公路局預測國道將出現大量出遊車潮，預估國1北部、國3中部及國5共6個路段最易塞車。
高公局預估今天最易車路段、時段與行車時間如下：
一、國1：10至13時，湖口-新竹系統，行車時從平日8分鐘增為38分鐘；10-13時彰化系統-埔鹽系統，從平日8分鐘增為35分。
二、國3：10-12時鶯歌系統-關西，從平日14分鐘增為42分鐘；10-13時快官-南投，從平日1分鐘增為48分鐘。
三、國5：13-16時南港系統-坪林，從平日11分鐘為55分鐘；15-23時頭城（台9礁溪轉運站）-坪林，從平日15分鐘增為111分鐘。
高公局上午7時至中午12時，在國5實施高乘載制，路段為南下南港系統、石碇及坪林，各交流道之南下入口匝道。
高公局觀測，上午7時30分，國1南下湖口到新竹，車速只有38公里，國5南下石碇到頭城，車速48公里。
今天其他國道管制措施，還包括：平鎮系統南下入口封閉、「新竹系統至燕巢系統」採單一費率8折收費、清晨6前全線免收費。1060128
(中央社)
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