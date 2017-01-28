寶萊塢天王10年來首攜手 盼創票房佳績
印度寶萊塢「3K」天王中的沙魯克汗和沙爾曼汗兩大天王在相隔10年後，再度於預定今年稍後上映的電影「Tubelight」中合作，預料將創下寶萊塢票房紀錄。
沙魯克汗（Shah Rukh Khan）和沙爾曼汗（SalmanKhan）都是寶來塢的天王巨星，兩人曾於1995年搭檔主演寶萊塢動作驚悚片「Karan Arjun」，並成為當年票房第二高的電影。
但這兩位天王在合作後因各自擁有一片天，遲遲未能再度合體，加上兩人曾於2008年為誰的節目收視率較高及一些言語摩擦而拳腳相向，直到2013年在一位議員撮合之下才言歸於好，重拾友誼，並有了這次的合作。
電影「Tubelight」由寶萊塢導演卡比爾（Kabir Khan）執導，沙爾曼汗擔綱男主角，沙魯克汗跨刀相挺，「寶萊塢生活」（Bollywood Life）娛樂網站指出，沙魯克汗在片中擔任重要角色。
不過，為了保持電影的神秘感，電影公司迄今尚未公布沙魯克汗在電影中扮演什麼樣的重要角色。
印度影評人預料，兩大寶萊塢天王相隔10年，中間經歷爭吵、拳腳相向、互不往來，到和好並進而成為好朋友，終於再度搭檔合演電影，將會擦出火花，並為寶萊塢帶來新的票房紀錄。
「Tubelight」是一部由沙爾曼汗電影公司（Salman Khan Films）和卡比爾電影公司（Kabir Khan Films）合作拍攝的歷史戰爭片，預計今年6月上映。
這部電影的時空背景設定在1962年的中印戰爭，沙爾曼汗飾演的主角在這場兩大亞洲國家交惡之際，愛上來自中國大陸的女主角，女主角由大陸演員朱珠飾演，也成為印度電影中罕見出現的中國大陸演員。1060128
(中央社)
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