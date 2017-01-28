台鐵台中-新烏日吊掛線脫落 列車誤點

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台鐵公司表示，今天上午台中-新烏日之間的西線發生電車線吊掛線脫落，已由彰化派出電力車到現場，8時20分封鎖搶修。

台鐵估計，受吊掛線脫落影響，目前每列次約晚15至20分。1060128

(中央社)