年菜一口接一口 營養師教你瘦得有理

農曆春節大啖年菜和零食超滿足，但年後體重瞬間爆表也令人悔不當初。新光醫院營養師夏子雯建議，只要掌握「水（湯）、菜、肉、澱粉」進食順序，大啖美食之餘也能享瘦。

過年全家團圓時刻，上桌年菜盡是大魚大肉，無論是佛跳牆、東坡肉、獅子頭、烏魚子或是鮑魚沙拉等，無不令人食指大動；閒暇時間，開心果、杏仁、肉乾和各式年節糖果也是吃不停，攝取進的高熱量和高膽固醇零零總總加計後，一個春節體重飆增2、3公斤不足為奇。

衛生福利部國民健康署去年就曾公布調查結果，春節期間有超過3成民眾體重增加，平均發胖1.7公斤，其中男性又比女性不忌口，發胖比例、增加體重雙雙超越女性；國健署進一步實測傳統年菜熱量更發現，台灣人愛吃、象徵元寶的「蹄膀」為最肥滋滋年菜，熱量最高，6人份破5728大卡。

夏子雯表示，即便克制力再好的人，春節休假放鬆時刻，面對各式傳統年菜佳餚和誘人零嘴，還是會忍不住一口接一口，陷入發胖深淵，但只要懂得如何吃和掌握正確進食順序，就可簡單「享瘦」。

「水（湯）、菜、肉、澱粉」，夏子雯直指，飯前多喝水或湯，可讓胃先有飽足感，有時也可在飯前先吃一顆橘子取代；再來就是攝取大量的青菜，增加纖維質攝取量和抑制壞膽固醇的吸收。

另外，攝取足夠的肉類，其所含的蛋白質有助於脂肪燃燒；最後才吃飯類或是其他澱粉類食物，可以有效減少進食量。

夏子雯提醒，「如何吃」也很重要，例如佛跳牆料理多有芋頭食材，2、3塊芋頭熱量就等同半碗飯，若吃芋頭就要減少飯量攝取；湯品可選雞湯取代佛跳牆的湯，記得喝前先去油、去雞皮，不但可補充膠質還可減熱量。

同時，像是豬腳和烏魚子膽固醇高、炸雞捲熱量爆表，建議少量攝取，「吃氣味」就好。

她提到，料理方式也能取巧，像是鮑魚沙拉料理，沙拉用沾取式取代淋醬式，熱量差很大；自製獅子頭可增加瘦肉、荸薺和白菜比例，減少肥肉量，口感佳又不失美味；年糕或蘿蔔糕要薄切後乾煎，淺嚐又不易過量，都是「去肥」小撇步。

此外，5顆杏仁、10顆開心果熱量就達45大卡，糖果單顆熱量約為10至20大卡，1罐啤酒也有200至300大卡，一口接一口也吃進高熱量，閤家歡聚或是朋友相約走春，每一口都不可不慎。1060128

(中央社)