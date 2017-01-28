太魯閣遊園專車 春節3天免費搭
太魯閣國家公園管理處將於春節初二至初四期間，免費提供遊園專車，預估接駁人潮可突破4萬人次，歡迎遊客至新城（太魯閣）車站搭乘。
今年春節共6天連假，初二至初四（29日至31日）花蓮縣警察局於台八線中橫公路太魯閣至天祥路段實施交通管制；太管處配合交管推出免費遊園專車，並分成藍、紅、綠三條路線行駛，以循環方式接駁遊客。
太管處副處長張登文表示，免費遊園專車以新城（太魯閣）火車站為轉運站，藍線（全程車）沿途停靠太魯閣加油站、遊客中心、砂卡礑、燕子口步道、靳珩橋、綠水、天祥等站。回程則自天祥發車，沿途停靠長春祠、太魯閣牌樓、新城（太魯閣）火車站等。
紅線、綠線分別負責新城至布洛灣及布洛灣至天祥二條路線，每10分鐘一班車，將紓緩全程車載量，並提供民眾更方便的遊程規劃。
張登文指出，免費遊園專車大幅減輕中橫公路負擔，中橫也有交通管制措施，天祥-太魯閣路段自29日起至31止，每日上午7時至下午3時30分，除遊園專車、客運定期班車、甲、乙類大客車（遊覽車）外，四輪以上的車輛都禁止通行，甲、乙類大客車採總量管制放行，籲請用路人與遊客注意。1060128
(中央社)
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