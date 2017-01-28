春節何處去 貢寮漁港一日遊

年節假期還不知道去哪嗎？東北角海岸線散落著樸實靜謐的小漁村，隱藏著驚人的生命力和經濟力，新北市農業局推薦貢寮漁港漁村一日小旅行，最適合親子同遊。

貢寮福隆漁港位於福隆海水浴場旁，漁港內有漁會輔導的田媽媽餐廳，可以品嘗在地美味的小卷特餐、咖啡等精緻美食，每逢夕陽西下時，餘暉映照濱海造就絕佳日落美景。

福隆火車站外還可租借腳踏車，悠閒騎著腳踏車至卯澳漁村，探訪在地百年歷史的石頭屋，配合卯澳在地特色，民眾只要利用手機掃描告示牌導覽圖QR-CODE，即可連結至語音導覽網頁，聽取完整的解說內容及導覽資訊。

在探訪完百年古厝後，下一站到馬崗漁港，到馬崗平臺上觀浪，讓海風輕拂臉龐，不僅能欣賞浪花舞動，還能吹著涼爽海風，在漁港內享受著海浪拍打岩石所奏的樂曲，使人心曠神怡。

農業局長李玟表示，春節假期民眾不彷可找一日來場東北角走春小旅，與家人朋友沿著濱海自行車道漫遊各漁港漁村。

另外，貢寮區的許多海產店都有販賣最新鮮的貢寮鮑，歡迎民眾來品海鮮賞海景，體驗漁村文化及樣貌及豐富的海洋資源生態，來場別開生面的春節旅遊。1060128

(中央社)