參拜宮廟祈選情順利？柯：認真做好每天工作就好
今天是大年初一，台北市長柯文哲安排整天宮廟參拜行程，早上其中一站為大同區的保安宮，由於這裡幾乎是每一位參選台北市長的候選人必參拜的行程，已宣布爭取連任的柯文哲被問到是否來祈求選情順利時，他還是強調，認真做好每天工作就是連任最好準備。
柯文哲表示，選舉是兩年後的事，認真做好每天工作就是連任最好準備，他怎麼想也是這樣，好像也沒有想出比這個更好的方法。
至於這兩天密集參拜宮廟，他則表示作為台北市長不能獨厚哪個區，該去的都要去，反正過年期間大家高興就好。面對媒體追問保安宮曾拱台南市長賴清德選台北市長一事，柯則未多加回應。
保安宮昨晚約11時抽出今年國運籤為中上籤，有不要害怕祭解災厄之意，柯文哲說差不多就是這樣，台灣還是有很多困難，一個一個克服掉，就會越來越好，他認為籤的意思應該是這樣。
媒體問到本次抽出的籤預測農林漁牧方面較不好，柯文哲則說，心存善念盡力而為，人生中上就好，有時候不求人上人 但求人中人，他還告訴記者，到他這個年齡，平安順利就是福。
籤反映到台北市政上，柯文哲也說，把所有小問題解決掉就沒有大問題，認真過每一天，可能的話就快樂過每一天，市政也是一樣，每天把一些問題解決掉，讓市政平安順利慢慢往前進，該做的就要做。
(中時)
關鍵字：柯文哲
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