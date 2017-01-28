鄭中基開唱嗆：言承旭都抄襲我！
鄭中基選在除夕夜在紅館開唱，不少歌迷到場同樂，而他的第一位演唱會嘉賓更是老爸鄭東漢。演唱會上出現許多他兒時照片、生活照片等，讓粉絲看得、聽得都超級享受；不過鄭中基就在會上透露，自己其實是從台灣出道，還搞笑嗆「F4言承旭都是抄襲我的長髮！」
鄭中基在演唱會上不時會和觀眾互動，期間他就問觀眾有無從他第一張專輯開始聽？搞笑說「如果有，你們一定知道我是從台灣出道，當時留了一頭長髮，走偶像派路線，好好笑。」更直言「那個F4，言承旭全部都是抄襲我的！」笑壞一票粉絲。
(中時電子報)
關鍵字：鄭中基
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