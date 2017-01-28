板橋大遠百初一福袋 早上8時完售

板橋大遠百新春好運袋吸引近5000人以上排隊。（業者提供）

郭家崴／台北報導

今天（28日）大年初一天氣好，板橋大遠百新春好運袋吸引近5000人以上排隊，早上8時還沒發號碼牌前，限量2000份好運袋已完售。為了抽中最大獎價值67萬9000元Nissan Sentra傳奇版，昨天除夕中午11時有人攜家帶眷三人搶頭香，今天下午1時在1F米蘭廣場公開抽獎公布得主！

板橋大遠百新春好運袋最大獎價值67萬9000元Nissan Sentra傳奇版。（業者提供）

限量2000份金雞報喜好運袋，每份2000元，每袋內含2200元商品券及雞年抽獎券，有機會抽中價值67萬9000元Nissan Sentra傳奇版，其他獎項還有價值12萬9800元OSIM uMagic摩法椅、價值4萬9900元SONY 55吋 4K WIFI液晶電視以及價值1萬4500元Samsonite行李箱等大獎；另加碼20名可抽中500元的遠百商品券，總共送出25份獎項。

(中時)