紅包學問大 不能說的祕密在這裡

農曆新年重頭戲莫過於紅包，要讓收紅包的人喜上眉梢，又不會讓自己「打腫臉充胖子」年後負債，謹記「厚比薄好、好事成雙、新比舊好三原則」，就能不失禮，年節歡樂加倍。

過年紅包該包多少是每個上班族的困擾，人力公司調查顯示，8成8勞工表示雞年過年會包紅包，且包紅包的總預算平均為新台幣1萬1754元。

以輩份來看，紅包大致可分為對長輩、平輩間以及晚輩三大類，其中，給平輩、晚輩的紅包內容不能逾越給長輩；給晚輩、平輩的紅包可統一金額，避免相互比較。

釐清輩份後，再掌握好事成雙的原則，紅包數字以偶數為主，這時要記得「4」諧音不吉利，因此，「4」不能當紅包數字，至於3000元因為「3」是奇數，所以，3000元也是紅包禁忌數字。

例外的是，「9」諧音「久」、在民俗中象徵極大，具有尊貴的意思，因此，不少民眾包紅包給長輩時也喜歡用這數字。

常見的紅包數字包含：200元、600元、800元、1200元、1600元、1800元、2000元、2200元、2600元、3600元、6000元、6600元、9000元、10000元及以上。

據網路溫度計調查，對長輩，尤其給父母的紅包，3600元通常適合手頭較緊或新鮮人，大部分人則是包6000元，甚至以上；對祖父母通常則是2000元，若經濟負擔較重的人則可以選擇包1600元或1200元，以他們長年對你的關愛，紅包雖然禮輕但仍感受到你的心意。

兄弟姊妹平輩間的紅包，一般常見為2000元、1200元，畢竟手足看重的是平日的相互幫忙，紅包只是討個好彩頭。對晚輩則通常是600元、800元，甚至不少人選擇「不包」，因為怕造成對方收禮時的負擔。

第二個原則是，除了給長輩的紅包外，給平輩或晚輩的紅包建議可換成百鈔，不僅可增加紅包的厚實感，紅色的百元大鈔，也能增添年節氣氛。

另外，俗話說一元復始、萬象更新，紅包當然要用新鈔，不過，家族間若沒有換新鈔的習慣，也不用刻意換新鈔，只是別忘了包給外人時，若換上新鈔更能讓收到紅包的人感受到新年新氣象的祝福。

更重要的是，過年紅包只是討吉利，紅包數字的多寡不完全代表個人誠意，建議民眾致贈紅包前，除衡量自身經濟能力外，也可以多考量對方回禮時，是否會造成對方困擾。1060128

(中央社)