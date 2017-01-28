過年必讀10好書 台版鬼怪百科全書入列

我要評比

農曆春節除團聚出遊外，也正是放鬆身心時間。網路書店推薦包括文學、旅遊、料理、運動及星座運勢等10本好書，其中介紹台灣妖鬼神怪的百科全書，與正夯的韓劇「鬼怪」相呼應。

網路書店博客來表示，2016年7大書市熱銷關鍵字「寫字」、「中國IP V.S. 台灣華流」、「童書」、「阿德勒與負能量」、「熟齡閱讀」、「詩的大盛」、「哈利波特回來了」等，展現國人藉由閱讀平衡於自我與現實之間的需求和潮流。

因此，博客來以文學類與非文學類兩者，推薦2016年10大好書，讓民眾趁春節陶冶身心靈。

1.「雷與電：天氣的過去、現在與未來」，文字具有詩意、圖像藝術感十足、內又富含大量自然相關知識。不論成人閱讀，或是親子共讀都非常適合的奇幻讀物。

2.「妖怪臺灣：三百年島嶼奇幻誌‧妖鬼神遊卷」，蒐羅台灣三百多年來，從各式文獻中曾經記載過的229種妖鬼神，可說是出版史上考據最豐富的台灣本土妖怪百科全書。

3.「不要命的死神」，適合爸媽伴讀的圖畫書，死神並不只是你所想像的那個樣子，在新的一年學習新的生命教育。

4.「爺爺的天堂筆記本」，因網路話題瘋傳，上市一個月就賣到斷貨，最近終於完成再版。以笑鬧形式刻劃親人離世，指引孩子面對傷痛，對於有喪親的家庭是極為深刻的讀物。

5.「你說，寮國到底有什麼？」，想趁年假出遊的人應該不少，這本是最適合攜帶的出遊讀物，可以一邊享受自己的旅途，一邊體會村上春樹在想什麼。

6.「魚料理：一種日本藝術」，由米其林三星主廚示範，魚料理的極致。這本書以驚人的攝影與文字，紀錄日本人製作各式魚料理的過程。

7.「2017唐立淇星座運勢大解析」，蟬聯超過半個月新書榜冠軍，也因為網路話題太高，在一年之初研究運勢更開心。

8.「哈利波特終極收藏版」，年假時間長，一次追完全套哈利波特是不錯選擇，大人當作複習，小孩則可入門。

9.「神奇的劈腿伸展操：百萬日本人都在練！4週健康奇蹟，只要拉開髖關節」，近期有部分出版品開始提倡日本傳來的「劈腿伸展」，可以動到平常比較少用到的肌肉，也適合全家一起做。

10.「居家收納超強大全：完整收錄1000+絕技隨時解決各種收納問題的家庭常備書」，年假期間大掃除的必備。1060128

(中央社)